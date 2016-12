Le Woleu Ntem « exclu » de la 12ème édition de la Tropicale Amissa Bongo

Photo @ DR

Libreville, Gabon (Gabonactu.com) – La Province du Woleu Ntem (nord du Gabon) pourrait être exclue de la 12ème édition de la course cycliste internationale du Gabon dénommée « Tropicale Amissa Bongo » prévue du 27 février au 05 mars 2017, selon le circuit provisoire arrêté jeudi lors d’une réunion technique à Libreville.

La réunion technique qui a exclue cette province plutôt peu favorable au pouvoir en place a été co-présidée par le Ministre des Infrastructures, des Travaux Publics et de l’Aménagement du Territoire, Jean-Pierre Oyiba et celui de la Jeunesse et des Sports, Docteur Nicole Asselé, au cabinet de travail du premier cité. Autour des deux membres du Gouvernement, il y avaient des experts des deux Départements ministériels, de l’Agence Nationale des Grands Travaux et Infrastructures, de l’Administrateur du Fonds national de développement du sport, Odette Kingbo et du Président de la Fédération gabonaise de Cyclisme (FEGACY), Nazaire Embinga.

Sur la table, il y avait trois propositions du comité d’organisation. La rencontre a retenu le circuit qui traversera les provinces du Haut-Ogooué, de l’Ogooué-Lolo, du Moyen-Ogooué, de la Ngounié et de l’Estuaire pour la boucle.

En attendant d’être validé très prochainement par le Conseil des Ministres, les différentes étapes de la Tropicale Amissa Bongo, sept (7) au total, devraient être :

1- Moanda – Akiéni (150 kms)

2- Léconi – Franceville (110 kms)

3- Mounana – Koulamoutou (160 kms)

4- Bifoun – Fougamou (178 kms)

5- Lambaréné – Kango (A préciser)

6- Libreville (circuit Cap estérias – Lycée MBA : 140 kms)

7- Libreville (circuit Libreville – tribune officielle : 130 kms)

Sur l’ensemble du circuit préconisé, aussi bien à Libreville qu’à l’intérieur du pays, le Ministre des Travaux Publics s’est engagé à mobiliser les services compétents sous tutelle, ainsi que les partenaires traditionnels de l’Etat, pour le traitement des linéaires dégradés dans l’intervalle des deux mois qui nous séparent encore de cette course cycliste, qui ouvre le calendrier des compétitions de l’Union Cycliste Internationale (UCI).

Vivi Mapassa