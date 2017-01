Voie expresse de Libreville: Les travaux de construction de la passerelle de Plein-ciel au point mort

Le chantier de la passerelle de Plein-ciel à l’arrêt @ Gabonactu.com

Libreville, Gabon (Gabonactu.com) – L’érection de la passerelle devant permettre aux piétons du quartier populeux de Plein-Ciel (3ème arrondissement de Libreville) de traverser la route 2X2 voies baptisée « voie expresse » en toute quiétude tarde à prendre corps, les travaux sont aux arrêts et les accidents de circulation dramatiques restent récurrents dans cette zone déclarée par les pouvoirs publics comme étant « accidentogène ».

L’absence de la passerelle pour piétons à Plein Ciel, station Total, occasionne des graves accidents. Et cela presque chaque mois. Un véritable danger pour les usagers pendant les fêtes de fin d’année, en l’occurrence la Saint Sylvestre. Les automobilistes roulent comme des fous à pareille période.

En début novembre courant, trois accidents tragiques de circulation se sont produits successivement. Une sexagénaire voulant rallier l’autre côté de la route a été littéralement percutée et tuée sur le champ par un véhicule à vive allure, faisant le sens aéroport-Owendo. Les deux autres accidents se sont produits les jours suivants.

Les accidents auraient pu être évités si la passerelle était déjà érigée. Le projet de construction de trois passerelles à Libreville dont celle de Plein-Ciel est au point mort. Entamé il y a plus de 7 mois, le chantier de Plein-ciel piétine. Les travaux sont arrêtés malgré une timide reprise. Les employés de l’entreprise adjudicataire China First High-way Engineering (FHEC) ne sont plus perceptibles sur le terrain. Les fouilles entamées sur les deux emprises de la route n’ont pas encore pris fin. Un arrêt des travaux faute des financements selon certaines indiscrétions. La livraison du chantier est prévue pour février 2017.

Le retard accumulé par l’entreprise chinoise inquiète les riverains. Lesquels ont une fois encore protesté le 4 novembre dernier contre l’absence de la passerelle à l’origine des accidents déplorables. Les habitants de Plein-ciel réclament depuis belle lurette la construction de ce pont dont les travaux piétinent. Un dimanche de septembre 2015, un violent accident avait causé une mort collective de 5 personnes. L’accident tragique avait donné lieu à un levé de bouclier à plein-ciel. Les populations avaient bloqué la route durant plusieurs heures. Une initiative de revendication qui s’était étalée sur plusieurs jours. Suite à ces réclamations permanentes, les pouvoirs publics ont décidé de donner une suite favorable en lançant la construction de la passerelle.

La traversée de route à Plein-ciel station n’est pas souvent facile. Situé sur une pente, l’endroit est réputé dangereux pour les piétons. Ces derniers doivent faire preuves d’attention avant de joindre un autre bout de la route, en s’armant de beaucoup de vigilance. Les automobilistes ne se privent pas toujours de la vitesse malgré la signalisation faite par le ministère des transports et de la logistique. Les 95% des accidents enregistrés à plein-ciel sont dus à la vitesse. L’imprudence des automobilistes impose aux piétons d’énormes difficultés dans la traversée. L’équation est très compliquée surtout pour les personnes de troisième âge et les adolescents.

Le Notable