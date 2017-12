Viré de la tête de l’UJPDG, Vivien Amos Péa courtise Ali Bongo

Vivien Amos Makaga Péa @ Facebook V.A.M. Pea

Libreville, 11 décembre (Gabonactu.com) – Vivien Amos Makaga Pea, limogé lors du dernier congrès ordinaire de ses fonctions de Secrétaire général adjoint du Parti démocratique gabonais (PDG), chargé de la jeunesse du parti (UJPDG), a dans un post sur son compte facebook, publiquement courtisé Ali Bongo Ondimba, président du parti et chef de l’Etat gabonais.

« Au moment où mon mandat prend fin, je voudrais dire à mon Patron, au Distingué Camarade Président, que je le servirai toujours, partout où mes compétences lui seront utiles et nécessaires. Ma disponibilité est à sa disposition », a écrit le désormais ancien premier jeune du PDG.

« Restez dans la dignité, l’honneur, le respect, la constance et la loyauté à l’égard de notre Champion Ali BONGO ONDIMBA. Nous sommes à son seul service. Retenez en conclusion que « lorsqu’une porte se ferme, c’est un portail qui s’ouvre… », a-t-il conseillé en adressant aux jeunes qui ont cru et travaillé avec lui durant les 4 ans et 8 mois passés à la tête de l’UJPDG

Fairplay, Vivien Amos Péa a félicité son successeur Marius Assoumou avant de le tacler en lui rappelant le second septennat d’Ali Bongo dédié à la jeunesse demeure notre plus belle conquête en 4 ans.

Camille Boussougou