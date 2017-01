Le vainqueur de la CAN Total, Gabon 2017 empochera 4 millions de dollars

Libreville, Gabon (Gabonactu.com) – Le vainqueur de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN Total, Gabon 2017) empochera quatre millions de dollars contre un million et demi lors des quatre éditions précédentes, a annoncé jeudi à Abuja eu Nigéria le président de la Confédération africaine de football (CAF), Issa Hayatou dans un discours à l’occasion de l’attribution du trophée du ballon d’or africain 2016.

L’augmentation de l’enveloppe est possible grâce à l’appui des sponsors, a-t-il expliqué.

« Bien plus, cette année 2017 inaugure un nouveau cycle dans la commercialisation des droits marketing et médias de nos compétitions, avec des primes reversées aux équipes participantes qui sont, dans certains cas, multipliées par trois voire plus », a annoncé le président de la CAF qui a élu le président de la fédération de football de Guinée Bissau comme dirigeant sportif de l’année en Afrique suite à la qualification historique de son pays (pour la première fois) à une phase finale de la CAN.

La CAN Total, Gabon 2017 se jouera au Gabon du 14 janvier au 5 février 2017 dans les villes de Libreville, Port-Gentil, Franceville et Oyem.

Martin Safou