Sport : le Gabon suspend sa participation à toutes les compétitions internationales

Stade de Port-Gentil dans la capitale économique du Gabon @ Gabonactu.com

Libreville, 26 mai (Gabonactu.com) – Le ministre gabonais des Sports, Nicole Assélé a décidé de suspendre jusqu’à nouvel ordre, la participation des sélections nationales aux compétitions africaines et internationales, annonce un communiqué du ministère transmis à la rédaction de Gabonactu.com

Le ministre Assélé a à cet effet adressée une correspondance aux Présidents de fédérations sportives nationales, avec copie au Président du Comité National Olympique pour leur notifier cette décision radicale qui exempte cependant la sélection nationale de football des séniors.

« Ne trouveront désormais grâce aux yeux de la tutelle, uniquement les fédérations justifiant de l’organisation régulière de championnats et autres compétitions domestiques, qui servent de base objective à la constitution des équipes nationales », précise le communiqué.

« Depuis sa prise de fonctions en octobre 2016, le nouveau Patron du Département des Sports a multiplié des sommations et mises en demeure à l’endroit des responsables fédéraux qui privilégient des sorties en Afrique et dans le monde, avec des équipes nationales souvent montées à la hâte, en lieu et place de championnats locaux. Conséquence de cette pratique déviante, les résultats médiocres et à la clé, la piètre image que renvoie le Gabon sportif à la face du monde », justifie le ministre Assélé.

La participation chaotique de la sélection gabonaise à la CAN U-17 qui a encaissée 11 buts en trois matchs pourrait être la goutte d’eau qui a débordé le vase.

« Par cette décision, le Ministre de la Jeunesse et des Sports dit donc vouloir mettre un terme aux participations façon Pierre De Coubertin. Désormais, il ne sera plus question pour les sélections gabonaises de se limiter à de la simple figuration, mais s’engager sur le plan international pour ramener des titres », annonce le ministre.

« Il n’y a que les compétitions domestiques régulièrement organisées pour préparer nos sportifs aux tournois de haut niveau », conclu le communiqué.

Vivi Mapassa