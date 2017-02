Résolution du parlement européen : Ali Bongo et Jean Ping bouche cousue

Photo @ DR

Libreville, Gabon (Gabonactu.com) – Le président gabonais, Ali Bongo Ondimba et son grand rival Jean Ping n’ont pas promptement réagi sur les réseaux sociaux au vote par le parlement européen d’une résolution sur le Gabon plutôt sévère contre le premier et favorable au second.

Sur leur compte Facebook ou sur twitter les deux personnalités qui se discutent le fauteuil présidentiel n’ont rien partagé à propos de cette résolution qui excite pourtant tant de leurs compatriotes. Les deux personnalités sont généralement promptes à commenter les faits majeurs qui rythment la vie de la nation ou l’actualité internationale.

Le dernier post de Jean Ping remonte au 1er février. Il s’agit d’un message de condoléances au peuple congolais suite au décès de l’opposant historique, Etienne Tshisekedi.

Ali Bongo pour sa part félicitait le 1er février les Burkinabé et les égyptiens pour leur match à Libreville des demies finales de la CAN remporté par l’Egypte.

Repli tactique ou question de souveraineté nationale ? Les deux camps ont pourtant ardemment souhaité l’arrivée au Gabon d’une mission d’observation électorale de l’Union européenne plusieurs mois avant l’élection présidentielle du 27 août dernier.

Daniel Etienne