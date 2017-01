Le PMUG démarre 2017 avec des nouvelles innovations pour faciliter la vie de ses parieurs

Libreville, Gabon (Gabonactu.com) – La Direction commerciale du Pari mutuel urbain gabonais (PMUG) a dans une conférence de presse à son siège social de Libreville mardi dernier à Libreville présenté une batterie d’innovations qui devaient faciliter la vie des parieurs et leur permettre de gagner un peu plus d’argent que par le passé.

La première innovation c’est le 1. Avec le 1 vous pouvez choisir un cheval sans préciser son ordre de classement à l’arrivée; parmi les 3 premiers chevaux de l’arrivée; quelque soit l’ordre. Il est à 300 FCFA.

Avec le 2 vous devez choisir 2 chevaux d’une même course sans les 3 premiers chevaux de l’arrivée. Donc 2 chevaux parmi les 3 premiers chevaux de l’arrivée; quel que soit l’ordre. Ce jeu est à 300 FCFA.

Pour le 2/5 vous devez choisir 2 chevaux sans préciser leur ordre de classement à l’arrivée. Si vos 2 chevaux désignés sont parmi les 5 premiers quel que soit l’ordre de l’arrivée vous gagnez le rapport unique 2/5.

Au Pick 3 vous devez choisir 3 chevaux. Si vous obtenez les 3 premiers chevaux de l’arrivée; quel que soit l’ordre vous gagnez le rapport Pick 3. Il est à 300 FCFA.

Il est important de signaler que le quarté était commercialisé auparavant mais a été supprimé selon le Directeur Commercial; il revient à la demande de la clientèle. Au QUARTE + vous devez choisir 4 chevaux; en précisant leur ordre de classement à l’arrivée. Il est à 400 FCFA.

Le Directeur Commercial de PMG a également expliqué qu’avec les 5 vous devez choisir 6 chevaux; sans préciser leur ordre de classement à l’arrivée. Les 5 premiers chevaux doivent être à l’arrivée; quel que soit l’ordre. Il est à 300 FCFA.

Parmi les stratégies du PMG en 2017; le Directeur Commercial a édifié l’assemblée sur un nouvel lot 2 » JACKPOT. Pour le 6 ou le jackpot vous devez choisir les 6 chevaux parmi les partants de la course. Il existe 6 différents rapports: Le jackpot ou le 6 ordre; vous avez les 6 chevaux dans l’ordre de l’arrivée. Le 6 désordre: vous avez les 6 chevaux dans un ordre autre que celui de l’arrivée.

Le 5 ordre: vous avez les chevaux dans l’ordre de l’arrivée. Le 5 désordre: vous avez les 5 chevaux dans le désordre de l’arrivée. Le 4 ordre: vous avez 4 chevaux dans l’ordre de l’arrivée. Le 4 désordre: vous avez les 4 chevaux dans le désordre de l’arrivée.

Le 3: si vous avez les 3 premiers chevaux de l’arrivée; cela vous donne droit à un remboursement de votre mise de départ.

Créé le 27 novembre 1993 à Libreville par des investisseurs français; le PUMUG s’active sur le marché gabonais depuis plus de 20 ans. Il est présent dans l’ensemble des 9 provinces du pays via ses 650 points de vente. L’entreprise commercialise des paris hippiques du lundi au samedi. L’ordre actuelle est composée de 4 types de jeux que sont le quinté+; le tiercé; le Couplet et le 2 sur 4. Cette offre n’a pas changé au cours des 13 dernières années.

Patrick Charme