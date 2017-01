Peuple gabonais, aller au dialogue et dans trois ans et demi le Gabon sera sauvé (prophète Steeve Douckaga)

Le prophète Steeve Douckaga met en garde les opposants qui n’accepteront pas de participer au dialogue national inclusif et sans tabou @ Gabonactu.com

Libreville, Gabon (Gabonactu.com) – Steeve Douckaga, le jeune prophète qui avait fait en 2015 la grève de la faim au Rond-Point d’Awendjé dans le 4ème arrondissement de Libreville pour réclamer du pouvoir le dialogue national inclusif se réjouis du fait que le chef de l’Etat Ali Bongo ai lancé un appel dans ce sens. Aussi révèle-t-il la « libération du Gabon » dans moins de 4 ans passera par ce dialogue sans tabou, voulu pour reformer les institutions et réconcilier les gabonais. Lecture

Gabonactu.com : Prophète, certains opposants ont accepté l’idée d’un dialogue national lancé par le pouvoir. Mais il y a une partie de l’opposition, la plus importante d’ailleurs : « j’ai cité le camp Jean Ping » qui donne un refus catégorique. Vous pensez que ce dialogue peut avoir lieu sans la participation de l’ancien président de la commission de l’Union africaine arrivé 2ème (47,24%), derrière Ali Bongo Ondimba (50,66) selon les résultats officiels ?

Prophète Steeve Douckaga : En tant que facilitateur du dialogue inclusif volontaire, je demande à tout le monde de faire comme moi, allons-y au dialogue. C’est vrai que d’une part il y a la colère et la colère domine la raison mais d’autre part avoir raison n’enlève pas la sagesse. Ça c’est le message que je donne à monsieur Jean Ping.

Gabonactu.com : Est-ce que c’est opportun en ce moment parce qu’il y a encore des parents qui pleurent leurs enfants?

Prophète Steeve Douckaga : C’est pendant qu’on pleure que l’on cherche des pochettes pour essuyer les larmes.

Gabonactu.com : Vos conseils en tant qu’homme de Dieu pour ceux qui rechignent d’aller au dialogue.

Prophète Steeve Douckaga : Premièrement ceux qui n’iront pas au dialogue et qui sont concernés par ce dialogue, feront alors exprès et ils seront frappés. Parce qu’il y a encore trois deuils nationaux qui arrivent encore dans ce pays comme je l’avais déclaré en 2015. Maintenant pour ceux qui ne sont pas concernés par ce dialogue et qui n’iront pas mais ils n’auront aucune sanction.

Gabonactu.com Autrefois vous avez déjà échoué dans certaines de vos prophéties ?

Prophète Steeve Douckaga : Un prophète n’échoue jamais. Il y a dans la prophétie deux choses : l’annonce de ce qui va arriver si rien n’est fait et l’annonce de ce qui va arriver même si quelque chose est faite. Donc ce qui n’est pas arrivé c’est parce que les choses ont été faites. Et ce qui est arrivé parce que ça devrait arriver. Dites-moi une seule chose qui a échoué parce que tout est visuel?

Gabonactu.com: Mais qu’es ce que vous avez annoncé qui s’est réalisé ?

Prophète Steeve Douckaga : Vous n’avez qu’à observer dans les médias. J’avais dit que cette élection souffrira de toutes les contestations du monde. Et le pouvoir restera entre les mains d’Ali Bongo Ondimba avec la présence des 16 chars à travers la capitale. On a vu. Le combat se fera entre monsieur Jean Ping et Ali, Ping perdra. On a vu. Et plein d’autres.

Gabonactu.com : Pour conclure, votre message à la Nation gabonaise

Prophète Steeve Douckaga : Peuple gabonais, est ce quelque chose depuis 16 ans de combat, que j’ai annoncé, venant de Dieu a déjà échoué ? Si oui n’allez pas au dialogue. Si non aller à ce dialogue et dans trois ans et demi le Gabon sera sauvé. C’est le « Ainsi-dit l’éternel ».

Gabonactu.com : Gabonactu.com vous remercie

Prophète Steeve Douckaga : C’est moi qui vous remercie

Propos recueillis par le Notable