Patrick Eyogo Edzang visite La Gabonaise d’Energies, 1ère entreprise productrice de transformateurs en Afrique centrale

Le président directeur général de LGE, Parfait Duffy Bibang expliquant le processus de fabrication des transformateurs au ministre Patrick Eyogo Edzang @ Gabonactu.com

Libreville, 19 octobre (Gabonactu.com) – Le ministre de l’eau et de l’énergie, Patrick Eyogo Edzang s’est rendu jeudi à Okolassi (40 km de Libreville) visité « La Gabonaise d’Energies (LGE) », une entreprise gabonaise, 1ère en Afrique centrale, spécialisée dans la production des transformateurs.

La Gabonaise d’Energies est en activité depuis trois ans. Elle est l’œuvre d’un entrepreneur gabonais, Parfait Duffy Bibang, ingénieur de formation. Sur le site industriel de 40 hectares, la PME produit 1000 transformateurs par an. Une gamme des produits bien variés. Il s’agit des transformateurs de distribution et de puissance allant de 50 KVA à 5 MVA.

Des transformateurs « made in Gabon », aujourd’hui très prisés par les pétroliers opérant à Port-Gentil, la capitale économique. Les produits intéressent également la Société d’énergie et d’eau du Gabon (SEEG), entreprise ayant le monopole de la production et de la distribution de l’électricité et de l’eau dans le pays. La tutelle a félicité l’expertise de la Gabonaise d’Energies, composée est essentiellement de la main d’œuvre qualifiée locale.

« Il y a des marchés qui peuvent être, bien attendu, soumissionnés dans le développement de l’eau et de l’énergie et on doit les réserver une place de choix, de sous-traitance parfois et même de leader, de tête de pont d’un consortium si jamais ils en ont les capacités, et monsieur Bibang nous a déjà démontré son savoir-faire », a déclaré M. Eyogo Edzang à l’issue de la visite guidée de l’usine de la Gabonaise d’Energies.

Les installations de LGE fonctionnent avec l’énergie propre, produite avec les panneaux solaires. L’usine est dotée des machines de fabrication de dernière génération. Toutefois, à peine 15 % des capacités de la technologie sont utilisées faute de bons de commandes significatives sur le marché.

« Nous avons vu la visite de monsieur le ministre, cela prouve à suffisance que l’Etat reconnait notre savoir-faire, mais nous attendons un peu quelques exclusivités », a indiqué M. Bibang. L’entrepreneur garde bon espoir que les autorités gabonaises comprennent la nécessité de « la préférence nationale » pour mieux développer davantage son activité, déjà compétitive sur le marché international.

En trois ans d’existence, LGE a remporté trois importantes distinctions pour son expertise. Elle a obtenu à Francfort en Allemagne, le 1er prix d’innovation technologique et celui du meilleur manager en 2015. En 2016, le producteur des transformateurs made in Gabon a connu une autre consécration avec l’attribution du 1er prix de coopération d’affaires par le groupe marocain Attiwafajari bank.

Sydney IVEMBI