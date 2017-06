Nicole Assélé somme Antonio Camacho de résider au Gabon

José Antonio Camacho à droite et son collaborateur @ Ministère de la Jeunesse

Libreville, 23 mai (Gabonactu.com) – Le ministre de la Jeunesse et des sports, Nicole Assélé a au cours d’une réunion mardi à Libreville, prié instamment le sélectionneur national de football, José Antonio Camacho et ses adjoints de résider désormais au Gabon.

Nicole Assélé a intimé cet ordre à Camacho à l’occasion d’une réunion de préparation des éliminatoires de la CAN 2019 dont la phase finale se jouera au Cameroun. Le Gabon dans le groupe C affrontera le Mali, le Burundi et le Soudan du Sud. Le premier match est prévu le 10 juin prochain contre le Mali à Bamako.

Au cours de cette rencontre, le ministre Assélé a demandé immédiatement à la Fédération gabonaise de football (FEGAFOOT) une feuille de route pour le règlement des questions d’intendance, de résidence et toutes les commodités au profit de José Antonio Camacho et ses adjoints.

Le docteur Assélé a espéré que le technicien espagnol aidera le pays à sortir du bourbier actuel marqué par une élimination précoce des Panthères séniors lors de la CAN 2016 et la noyade des Panthéraux U17 à la CAN Total Gabon U17 qui se déroule en ce moment dans le pays.

Recruté dans la précipitation à la veille de la CAN 2016 après le limogeage du portugais Jorge Costa perçoit un salaire mensuel de 45 millions de FCFA. Son prédécesseur était payé à 46 millions de FCFA.

Carl Nsitou