Match de gala entre les anciens d’Azingo et les anciennes Panthères

Une vue de la cérémonie de remise symbolique des maillots au ministre Assélé @ DR

Libreville, Gabon (Gabonactu.com) – Un match de gala de football opposera le 23 décembre prochain au stade de Nzeng Ayong les vieilles gloires de l’équipe nationale notamment ceux qui ont évolué en sélection à l’époque ou le onze national gabonais s’appelait « Azingo national » et ceux qui ont rejoint l’équipe sous sa nouvelle dénomination « Panthères », a-t-on appris de source proche du ministère des Sports.

Le match qui se jouera en faveur des anciens footballeurs internationaux est organisé par l’Agence de management et de communication (AM.COM) avec le soutien du Ministère de la Jeunesse et des Sports.

En prélude à ce duel des vieux poumons, le Manager général d’AM.COM, Aurélien Ndemezo’o a remis mardi au Ministre des Sports, le Docteur Nicole Asselé un échantillon des équipements destinés aux deux équipes.

Les Anciens de l’Azingo national seront coachés par Alain Da Costa Soares, alors que Hassib Pascal Kossi sera sur le banc des Anciens joueurs des panthères.

L’équipe nationale du Gabon a été rebaptisée Panthères du Gabon en 2000. C’était pour conjurer la malchance caractérisée par une série de défaites enregistrées par l’Azingo national. Azingo veut dire malheur dans certains dialectes gabonais.

Vivi Mapassa