Magouille à BGFIBank : les clients paniquent, des têtes tombent

Libreville, Gabon (Gabonactu.com) – La fraude scandaleuse sur les cartes prépayées révélée par le groupe BGFIBank est vécue comme un séisme au de ce premier groupe bancaire d’Afrique centrale mais aussi auprès de très nombreux utilisateurs de cette carte présentée il y a quelques jours encore comme l’une des meilleures solutions pour la bancarisation des personnes exclues par le système bancaire classique.

Selon certaines sources, l’Administrateur Directeur Général de BGFI, Edgar Hanon a été suspendu, ainsi qu’une quinzaine de collaborateurs. La Direction Générale de la Recherche (DGR) tente de comprendre d’ou provient la perte sèche de 3 milliards de francs CFA (selon certaines sources, elle pourrait s’élever à près de 13 milliards FCFA). L’autre question que se posent les enquêteurs est de savoir comment des milliers de cartes ont pu être créditées sans que l’argent ne soit réellement versé au guichet. La carte de crédit rechargée, l’argent était ensuite retiré depuis l’étranger par les complices.

C’est un scénario quasi similaire à celui de la Poste Bank qui vient d’être évité! Averti par le réseau VISA de retraits suspects, l’information est très vite remontée jusqu’à Henri Claude Oyima, le PDG du groupe. Certains journaux parlaient encore de hackers ce matin. Mais il s’agirait plutôt de malversations orchestrées par des agents de BGFI en interne. Ce que le service communication de la banque tente d’étouffer de son mieux. Certains se seraient donc amusés à créditer des cartes bancaires prépayées sans que l’argent ne soit réellement versé au guichet BGFI ou dans les Distributeurs Automatiques de Billets.

Selon nos sources, le manque rigoureux de contrôle a permis aux fraudeurs de passer entre les mailles du filet. Il y a quelques mois, BGFI avait déjà suspendu le service de consultation en ligne. Les clients l’avaient découvert à leurs dépens en tentant de se connecter à leur compte.

Un cas similaire de fraude avait eu lieu au sein du réseau de transfert d’argent Western Union.

Des clients abandonnés

Les clients sont eux, encore une fois laissés pour compte. Nombreux sont ceux qui ne disposent pas d’autres moyens de paiement que ces cartes prépayées. Depuis plusieurs jours déjà, ils ne pouvaient plus retirer leur argent sans qu’aucune explication ne soit donnée. Ils sont actuellement bloqués et ne peuvent effectuer les règlements et paiements nécessaires avec leur carte.

BGFI sera-t-elle disposée à les indemniser, ou faudra-t-il attendre qu’ils se regroupent pour intenter une action en justice? Affaire à suivre.

Gaston Ella et africtelegraph.com