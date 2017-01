Louis Gaston Mayila favorable aux élections législatives

Jean Ping, invité spécial de l’UPNR @ Gabonactu.com

Libreville, Gabon (Gabonactu.com) – Le président de l’Union pour une nouvelle République (UPNR), Louis Gaston Mayila a annoncé samedi à Libreville à l’occasion de la célébration du 10ème anniversaire de son parti que sa formation politique est favorable à une participation aux élections législatives reportées pour le mois de juillet prochain.

« Ces élections, nous devons les gagner », a promis Louis Gaston Mayila à ses militants rassemblés à son domicile pour célébrer le 10ème anniversaire de son parti en présence de plusieurs leaders de l’opposition dont Jean Ping.

« Le mot d’ordre du président, avec tous ceux qui l’entoure c’est que nous devons rester mobilisés pour gagner ces élections législatives pour être majoritaires à l’Assemblée nationale et nous le serons », a-t-il insisté.

Dans l’assistance, des voix se faisaient entendre criant « pas d’élections, pas d’élections ».

« Il y aura les élections parce que le pays ne peut pas s’arrêter. Il faut aller de l’avant et cette attitude qui consiste à dire on ne parle pas. On doit rester bouche baie pendant que les autres continuent à piller le pays. Pendant que les autres continuent à nous tuer. Pendant que les autres continuent de faire du pays ce qu’ils veulent », a-t-il hurlé du haut de sa modeste tribune en jaune, la couleur dominante de son parti.

« Pendant qu’ils sont là, on fait quoi ? On les regarde ? » s’est-il interrogé parlant du pouvoir d’Ali Bongo Ondimba qu’il a combattu dans les urnes aux côtés de Jean Ping.

Initialement prévues en décembre 2016, les élections législatives au Gabon ont été repoussées à juillet 2017 sur une décision de la Cour constitutionnelle consultée par la Commission électorale nationale autonome et permanente (CENAP). L’institution chargée d’organiser les élections au Gabon a fait valoir un problème budgétaire. L’on suppose que ce délai permettra de liquider définitivement le lourd contentieux électoral issu de l’élection présidentielle du 27 août dernier.

Jean Ping se considère toujours comme le président élu par les gabonais. Ali Bongo Ondimba a cependant été proclamé élu par les institutions du pays.

Antoine Relaxe