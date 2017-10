Libre circulation dans la zone CEMAC : Le Gabon rend effective la mesure sous condition d’un passeport

La circulaire rendant effective la libre circulation dans la zone CEMAC @ Gabonactu.com

Libreville, 20 octobre (Gabonactu.com) – Le ministre gabonais de l’intérieur, Lambert Noël Matha et son collègue de la Défense Nationale, Étienne Massard Kabinda ont contresigné jeudi une note circulaire rendant effective la libre circulation dans les six pays composant la Communauté économique et monétaire des Etats de l’Afrique centrale (CEMAC), mais sous condition d’un passeport.

Contrairement à d’autres pays de l’espace CEMAC à l’instar de la république centrafricaine, du Congo et le Cameroun qui exigent la présentation d’un passeport ou de la Carte nationale d’identité (CNI) pour la dite libre circulation, le Gabon se limite seulement à la présentation d’un passeport.

La mesure pourrait assurément limiter la mobilité de la majorité des ressortissants de la CEMAC. Les détenteurs du passeport sont souvent des élites et les personnes de la classe moyenne.

Camille Boussoughou