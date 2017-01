Le gouvernement menace les éventuels saboteurs de la CAN Total, Gabon 2017

Nicole Assélé, Photo @ Archives DR

Libreville, Gabon (Gabonactu.com) – Nicole Assélé, ministre de la Jeunesse et des Sports a lancé des graves menaces contre les activistes qui promettre de « saboter » la 31ème édition de la CAN Total, Gabon 2017 qui se déroulera au Gabon du 14 janvier au 5 février prochain.

Voici l’intégralité du communiqué lu vendredi sur Gabon Télévision (service public) par la ministre en personne :

Depuis quelques temps, des informations percutantes parfois documentées font état de la préparation active par certains citoyens des actes de boycott de la 31ème édition de la phase finale de la CAN Total Gabon 2017 que notre pays abrite du 14 janvier au 5 février prochain.

Des services de renseignement assermentés indiquent que ces actes de sabotage sont projetés par ces citoyens, vraisemblablement des compatriotes à Libreville, Port-Gentil, Franceville et Oyem toucheraient l’ensemble des sites d’attraction retenus toucheraient tant en dehors qu’à l’intérieur des stades de compétition.

Nous constatons pour nous indigner que les auteurs de ces actes blâmables et délictueux sont des activistes déjà identifiés venant transposer leur frustration politique résultant des leurs échecs électoraux sur le sport en général et le football en particulier facteur d’amitié et de cohésion légendaire entre les peuples.

Nous rassurons toutes les délégations des équipes participantes, tous les férus du football et tous les touristes attendus lors de la CAN Total, Gabon 2017 que nous prendrons toutes les dispositions sécuritaires nécessaires à leur quiétude tout au long de la compétition et au-delà, aussi bien à l’intérieur à qu’extérieur des stades.

A l’endroit d’éventuels pêcheurs en eau trouble, je rappelle qu’ils sont dans le collimateur des forces de défense et de sécurité ainsi que dans le viseur des services de justice compétents pour que force reste à la loi.

Enfin, je lance un appel patriotique à l’endroit de tous les compatriotes pour que la raison et le bon sens prévalent au nom de la tradition de terre de paix et d’hospitalité qui collent à l’image de notre cher et beau pays pour que vive le sport.

Je vous remercie

Source : verbatim Gabonactu.com