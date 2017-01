L’Allemagne dote la CEMAC d’un système de gestion transparente des matières premières

Michaela Braun remettant symboliquement le système informatique à Hassan Adoum @ Gabonactu.com



Yaoundé, Cameroun (Gabonactu.com) – La Directrice régionale de l’Agence allemande de coopération internationale (GIZ), le docteur Michaela Braun a officiellement remis mercredi à Yaoundé au Cameroun à Hassan Adoum , représentant du président de la Commission de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC), un serveur qui permettra une gestion transparente des matières premières dont la sous-région est l’un des principaux fournisseurs au niveau mondial.

Les fonctionnaires de la Commission de la CEMAC qui ont assisté à la cérémonie ont salué une donation extrêmement utile qui mettra fin aux méthodes archaïques de collecte et de traitement des données sur l’extraction des matières premières en Afrique centrale.

Le système informatique livré par la coopération allemande vise, en effet, à mettre en réseau toutes les informations relatives à l’industrie des matières premières dans la région. Ces informations permettront, tout azimut, de garantir la transparence, la traçabilité et la crédibilité auprès des éventuels investisseurs dans le secteur.

Le serveur et le système informatique qui vont avec permettront un accès rapide aux connaissances au sein de la CEMAC et dans les Etats membres. Ils mettront fin au cloisonnement des informations entre différentes Etats et services de cette institution sous régionale qui tarde à transformer en réalité l’objectif pour lequel il a été créé à savoir « l’intégration sous régionale » à travers notamment la libre circulation des personnes et leurs biens.

Hassan Adoum, Commissaire du département des infrastructures et développement dural qui a réceptionné le serveur a plaidé auprès de l’Allemagne pour que cette puissance européenne poursuive la coopération avec la CEMAC dont les défis sont encore nombreux.

La GIZ a remis ce système grâce au projet de renforcement de la gouvernance des matières premières en Afrique centrale (RMAP-CEMAC), a expliqué le Dr Michaela Braun.

La CEMAC compte six pays membres à savoir le Cameroun, le Gabon, la Guinée équatoriale, le Tchad, le Congo Brazzaville et la république Centrafricaine (RCA). Seule la RCA ne produit pas le pétrole. Tous les autres Etats produisent et exportent l’or noir. La RCA est par contre riche en diamant et en or. Le Gabon exporte le manganèse et développe actuellement sa filière aurifère.

Il est cependant difficile, voire impossible d’obtenir des données sur l’exploitation de ces matières premières dans la sous-région d’où le projet de la GIZ.

Samuel Obiang, envoyé spécial de Gabonactu.com