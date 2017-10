La résolution prise par le Parlement Européen n’a aucun caractère contraignant (Ike Ngouoni Aila Oyouomi, Porte-parole de la Présidence)

Le Porte-parole de la Présidence, Ike Ngouoni Aila Oyouomi lors de la conférence de presse le 25 septembre à Libreville @ DCP

Libreville, 25 septembre (Gabonactu.com) – Le Porte-parole de la Présidence de la République, Ike Ngouoni Aila Oyouomi, a déclaré lundi dans une conférence de presse, que la résolution prise récemment par le Parlement Européen, appelant la communauté internationale à des sanctions ciblées contre les dirigeants Gabonais, est un simple avis des eurodéputés, ayant manifesté leur droit d’expression sans plus.

« La résolution prise par le Parlement Européen n’a aucun caractère contraignant », a déclaré M. Ngouoni Aila Oyouomi, minimisant la portée de la résolution. Il estime que la résolution du parlement européen rame à contrecourant de la réalité politique du pays.

Ike Ngouoni Aila Oyouomi a indiqué que le Président Ali Bongo a donné un signal fort au monde pour désamorcer progressivement la crise politique découlant du conflit post-électoral du 31 août 2016, en organisant le dialogue politique inclusif. Un dialogue ayant associé selon lui, près de 500 hommes politiques (majorité et opposition) et plus de 1000 acteurs de la société civile, avec à la clé un gouvernement d’ouverture.

« Cette résolution ne prend pas suffisamment en compte ces avancées », a-t-il déploré.

Toutefois, le porte-parole de la présidence a souligné que les relations entre le Gabon et l’Union Européenne, laquelle institution accompagne le pays dans la mise en œuvre des projets structurants, sont cordiales

Sydney IVEMBI