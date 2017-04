Jean Pierre Rougou suspendu de l’administration d’Infos Kinguelé

Photo @ DR

Libreville, Gabon (Gabonactu.com) – Jean Pierre Rougou, 3ème Vice-Président de l’Union nationale qui a décidé de participer au dialogue national convoqué par Ali Bongo Ondimba a été suspendu de ses fonctions d’administrateur d’Infos kinguélé l’un des forums gabonais le plus grand et le plus consultés sur facebook.

Le communiqué publié par les administrateurs de ce forum qui compte 284 membres soutient que Jean Pierre Rougou est l’un des grands contributeurs du forum où se défoulent les gabonais généralement contre le pouvoir en place.

« M. Rougou est l’un des tous premiers administrateurs et piliers de notre grand forum. Il y a mis toute sa force, son temps et a contribué à donner une image à celui-ci, sans jamais se prévaloir d’en être le fondateur, comme certains s’aventurent à le laisser croire », témoigne le communiqué par lequel les administrateurs partagent l’inquiétude de certains membres du groupe de voir M. Rougou de « céder l’administration de ce groupe aux émergents ».

« L’ensemble des administrateurs d’IK en commun accord avec M. Jean Pierre Rougou, ont convenu de sa suspension ce jour de la liste des administrateurs d’IK.« , précise le texte.

Infos kinguelé est peut être victime de son succès. De nombreuses personnes ont créé leur version d’IK créant ainsi une certaine diversion avec la version originale plutôt plus proactive et incisive contre le système en place.

Au Gabon, le diffuseur le plus populaire est cependant Michel Ogandaga qui anime le blog « Gabon émergent », très proche du pouvoir. Michel Ogandaga totalise à lui seul 1 080 495 likes sur facebook.

Carl Nsitou