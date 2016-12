En Janvier le PDG-France lance « l’appel de Dakar »

Une vue des membres du PDG-France @ Gabonactu.com



Paris, France (Gabonactu.com) – La Fédération du Parti Démocratique Gabonais (PDG)-France a jeté son dévolu sur Dakar, la capitale du Sénégal pour lancer son appel à l’unité des gabonais autour du président Ali Bongo Ondimba, selon une source qui s’est confiée au bureau de Gabonactu.com à Paris.

« L’appel de Dakar » sera lancé dans la première quinzaine de janvier. Cette initiative s’inscrit dans une démarche panafricaine qui prend appui sur la volonté des dirigeants gabonais d’unir les compatriotes après la présidentielle du 27 d’août 2016.

«L’élection présidentielle étant derrière nous, les propos et slogans tenus pendant et après cette campagne électorale ont été violents et sont encore aujourd’hui d’une gravité inouïe. Il est temps de panser les blessures », a confié Jean -Bruno Mandiki, Conseiller Politique, chargé de la stratégie au sein de la Fédération PDG de France.

Selon M. Mandiki, les déchirements entre gabonais après l’élection présidentielle sont contre-productif. Cela empêche le pays de « grandir et d’avancer », a-t-il dit.

«L’appel de Dakar » sera donc l’occasion de donner aux gabonais la pleine mesure du « vivre ensemble » et surtout de privilégier les intérêts supérieurs du Gabon afin que le slogan légué par Léon Mba le père de l’indépendance : « Gabon d’abord » revêt sa signification réelle.

En janvier, la fédération PDG-France souhaiterait que tous les gabonais de l’étranger comme ceux restés dans la mère patrie unissent leurs efforts pour faire avancer le Gabon.

Lazare Moukoubidi