Les investisseurs des Emirats Arabes Unis chez Oyiba pour parler du réseau routier national

Le ministre Oyiba échangeant avec le chef de délégation des investisseurs émiriens au terme de l’audience le 21 décembre 2016 à Libreville @ Gabonactu.com

Libreville, Gabon (Gabonactu.com) – Une forte délégation d’investisseurs des Emirats arabes unis conduite par le directeur de cabinet du roi Emirien, Khalid Issa, a devisé mardi à Libreville avec Jean Pierre Oyiba, ministre d’Etat en charge des infrastructures, des travaux publics et de l’aménagement du territoire, sur les différentes possibilités qu’offrent le Gabon dans le secteur des BTP.

Les échanges entre les investisseurs émiriens et les experts gabonais ont porté sur les différents projets portant sur la réhabilitation et la construction des axes routiers à travers le territoire national. La réhabilitation concerne 30% des routes déjà bitumées mais qui se dégradent progressivement, soit 711 km. Le réseau routier national compte environ 10000 km et près 7000 km des routes ne sont pas encore bitumées.

La construction des œuvres d’arts et autres ponts sur plusieurs kilomètres ont été également les projets en discussion au ministère des infrastructures. Ces ouvrages attendus permettront d’établir l’interconnexion du réseau routier national à court, moyen et long terme.

Les émiriens ont marqué leur volonté d’investir également dans l’aménagement des bassins versants pour lutter efficacement contre les inondations récurrentes à Libreville et à Port-Gentil. Les experts évaluent la construction des canaux d’évacuation des eaux sur une longueur de 90 km.

« Le Gabon qui se vend bien de par sa stabilité et ses rapports diplomatiques, attire de plus en plus d’investisseurs », a déclaré M. Oyiba au terme de la rencontre avec les hommes d’affaires émiriens.

Comme le membre du gouvernement gabonais, le chef de la délégation des investisseurs des Emirats arabes unis a qualifié de « fructueux » les échanges qui ont prévalu. Les deux parties restent à définir les modalités pour la mise en œuvre des différents projets.

Le Notable