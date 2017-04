Infrastructures : Ali Bongo blâme son staff

Photo @ DCP

Libreville, Gabon (Gabonactu.com) – Le chef de l’Etat gabonais, Ali Bongo Ondimba a dit son mécontentent à son gouvernement suite aux nombreux disfonctionnements constatés dans la réalisation des infrastructures dans le pays.

Ali Bongo a fait le triste constat lors d’un Conseil présidentiel sur les infrastructures qu’il a dirigé mercredi à Libreville en présence du Premier ministre, Emmanuel Issoze Ngondet et du Vice Premier ministre, Bruno Ben Moubamba.

Selon son constat, beaucoup a été fait certes mais le numéro un gabonais a déploré le manque de rigueur qui a longtemps prévalu dans la gestion et le financement d’un grand nombre de projets : multiplication de projets de construction sans programmation et sans études préalables, irrégularités dans le mode d’attribution des marchés, non-respect du Schéma directeur national des infrastructures, etc.

Afin d’éviter la répétition de telles pratiques, la période 2017 – 2020 sera marquée par l’implémentation d’un Plan de relance économique qui sera adopté dans les tout prochains jours et qui vise notamment à concentrer les ressources d’investissements sur des projets d’infrastructures jugés prioritaires. Ce programme permettra par ailleurs la création d’emplois et l’amélioration des conditions de vie de nos compatriotes.

Au cours de ce Conseil présidentiel sur les infrastructures, le chef de l’Etat a donc appelé à la coordination de tous les acteurs du domaine, à plus de discipline dans la planification des projets et dans les dépenses budgétaires.

Outre le Premier ministre et le Vice-Premier ministre, étaient présents entre autres les ministres d’Etat des Infrastructures, de l’Eau et de l’Energie, de l’Economie numérique ; les ministres de l’Economie, de la Promotion des investissements, du Budget, le Coordinateur général du PSGE et enfin le secrétaire général du Gouvernement.

Antoine Relaxe