Gabon Télécom honore ses retraités dont un de 39 ans de services

Le patron de Gabon Telecom remettant les présents en guise de remerciement aux retraités pour leurs loyaux services rendus @ Gabonactu.com

Libreville, Gabon (Gabonactu.com) – Le directeur général de Gabon Télécom, Abderrahim Koumaa a rendu jeudi lors d’une cérémonie dédiée, hommage à 7 de ses agents bénéficiant désormais de la retraite dont un ayant passé 39 ans de loyaux services au sein de l’entreprise historique des télécommunications au Gabon.

La cérémonie dédiée aux nouveaux retraités de Gabon Télécom était sobre et pleine d’émotion. Un retraité a passé 14 ans dans la boite. Les six autres quant à eux ont servi respectivement durant 30, 32, 35, 37 et 39 ans. Ces derniers ont presque grandi dans l’entreprise. Ils ont par leur abnégation et amour du travail contribué à la prospérité de l’entreprise de téléphonie mobile qui aujourd’hui est classée numéro un de la catégorie en Afrique centrale.

« La retraite est un moment de paix, de repli sur soi-même, mais avec votre expérience et votre savoir-faire vous saurez vous en sortir », a déclaré M. Koumaa, félicitant les retraités. Il a indiqué par ailleurs que l’entreprise Gabon Télécom reste une « famille » qui saura toujours compter sur eux.

« Je vous souhaite le repos et le bonheur », a ajouté le patron de la filiale du groupe Maroc Télécom, félicitant par la suite ses anciens employés de la qualité de leur prestation effectuée durant des décennies dans l’entreprise. Aussi a-t-il prodigué quelques sages conseils avant de distribuer des présents aux heureux retraités.

Pour Sylvestre Mayeki Mamboundou, un des retraités à avoir passé 37 ans de boite « je suis fier d’avoir travaillé durant ce temps dans cette entreprise que j’ai vu évolué ; nous avons passé des bons et des mauvais moments, mais aujourd’hui nous nous séparons avec beaucoup d’amour ; nous nous partons avec le sentiment d’avoir bien servi ».

Le retraité a ainsi exhorté ses anciens collègues encore en fonction, « à faire preuve de professionnalisme » pour une carrière bien remplie. « Ne vous cachez pas derrière un parapluie », a-t-il conseillé

