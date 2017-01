La feuille de route des 100 jours d’Issoze Ngondet réalisée à 66%

Emmanuel Issoze Ingondet remettant son rapport au président Ali Bongo Ondimba @ Gabonactu.com

Libreville, Gabon (Gabonactu.com) – La feuille de route des actions prioritaires à réaliser durant les 100 premiers jours du Premier ministre Emmanuel Issoze Ngondet a été réalisée à 66%, selon un rapport remis mercredi au chef de l’Etat, Ali Bongo Ondimba.

« Aujourd’hui, le taux global d’exécution des projets fléchés dans les 100 jours se monte à 66%, dans les domaines des infrastructures, de la diplomatie, de l’économie, de l’eau et de l’énergie, du dialogue politique, du travail, de la promotion des investissements, du budget, des sports, mais aussi dans ceux de l’habitat, de la prévoyance sociale, de l’économie numérique, de l’économie forestière, de la santé, de l’égalité des chances, de l’agriculture, de la promotion des pme et de la fonction publique », indique un communiqué de la Direction de la communication présidentielle (DCP).

Le 13 octobre dernier, le gouvernement avait publiquement annoncé avoir élaboré une longue liste des projets prioritaires à réaliser durant les 100 premiers jours du gouvernement d’Emmanuel Issoze Ngondet formé au lendemain de l’élection présidentielle du 27 août dernier.

La liste contient 172 mesures : 36 de ces mesures ont ainsi été intégralement accomplies, 120 sont en cours de réalisation et 16 n’ont toujours pas connu de mise en œuvre, « pour des raisons liées à l’inertie de certaines structures administratives ou en raison de l’indisponibilité de ressources budgétaires », a justifié M. Issoze Ngondet sans s’attarder sur les mesures qui n’ont pas encore connu un début d’exécution.

« Vous devez faire plus et mieux pour nos compatriotes, a indiqué le chef de l’Etat en s’adressant à l’ensemble des ministres présents. Et conserver l’esprit de combat et de sacrifice », a dit Ali Bongo Ondimba à ses ministres réunis dans une salle de travail du palais de la présidence de la République.

Ali Bongo Ondimba a insisté que la feuille de route qui est « précise et exigeante » doit conduire chaque ministre à s’impliquer dans ses missions : «Pour répondre aux attentes de celles et ceux des Gabonaises et des Gabonais qui souffrent, faites plus, plus vite, montez en première ligne et rendez compte ».

Antoine Relaxe