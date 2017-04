Épidémie de rougeole au Gabon : déjà 2 000 cas notifiés

Une séance de vaccination au centre de santé de Nzeng Ayong dans le 6ème arrondissement @ Gabonactu.com

Libreville, Gabon (Gabonactu.com) – La Première dame du Gabon, Sylvia Bongo Ondimba a lancé mercredi à Libreville une vaste campagne nationale de vaccination des enfants de 9 mois à 5 ans pour contrer une épidémie de rougeole qui sévit dans le pays depuis près de deux ans.

« Nous pouvons vaincre cette épidémie grâce à notre engagement à tous », a déclaré Mme Bongo Ondimba avant d’administrer une dose à un des très nombreux enfants rassemblés par le ministère de la Santé dans le centre de Santé de Nzeng Ayong dans le 6ème arrondissement de Libreville.

Selon le ministre de la Santé, Léon Nzouba, présent à la cérémonie, 2000 cas de rougeole sont notifiés dans 27 des districts sanitaires du pays. La campagne lancée mercredi a pour but d’éradiquer l’épidémie dans les zones où elle sévit et lutter contre sa propagation de les localités encore non touchées.

La dernière campagne du genre avait eu lieu dans le pays en 2012. 65% d’enfants seulement avaient été vaccinés. « Une telle couverture n’était pas de nature à éradiquer le virus à l’origine de la maladie », a indiqué le Représentant de l’OMS au Gabon, le docteur Boureima Hama Sambo.

Pour la campagne qui dure du 19 au 23 avril, le gouvernement et ses partenaires l’OMS et l’UNICEF ont mobilisé plus de 4 000 agents de santé et volontaires.

L’OMS espère un taux de couverture de 90% de près de 300 000 enfants ciblés. « En deça de ce taux, la menace d’une nouvelle flambée restera toujours présente », a averti M. Sambo.

La rougeole est une maladie virale grave et extrêmement contagieuse. Elle reste l’une des causes importantes de décès du jeune enfant, alors qu’elle est évitable par la vaccination. La rougeole affecte 30 millions d’enfants dans le monde, selon l’OMS.

Antoine Relaxe & Xinhua