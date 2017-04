Un consortium Jordanien et Turc veut construire la route économique et une cité administrative à Libreville

Séance de signature de l’accord @Mini Infrastructures

Libreville, Gabon (Gabonactu.com) – Le ministre gabonais des Infrastructures, des travaux publics et de l’aménagement du territoire, Jean-Pierre Oyiba et le ministre délégué à l’Economie chargé de la prospective et de la programmation du développement, Noël Mboumba ont signé avec un consortium Jordanien et Turc, deux protocoles d’accord, dont un porte sur la réhabilitation et / ou la construction en revêtement bitumineux de différents tronçons routiers (PK12 – Bifoun; Bifoun – Ndjolé ; Alembe – Mikouyi ; La Leyou – Franceville – Kelle – Akieni) et l’autre sur la construction d’une cité administrative à Libreville.

MM. Altar Kilic et Abdelqader EI Zoubi ont représenté le consortium constitué de Corpus capital international Inc. et Tanmu for developpement and Asset management à cette signature.

Ces deux protocoles d’accord ont pour objet de préciser, d’encadrer et d’organiser les termes d’une phase préliminaire durant laquelle les parties seront amenées à échanger des informations relatives aux projets, et éventuellement collaborer pour leur développement, dans la mesure où les discussions et négociations entre les différentes parties aboutiraient à cette décision.

Ces deux protocoles d’accord qui entrent en vigueur à la date de leur signature courent sur une période de douze mois. L’autorité contractante (l’Etat gabonais via le ministère des Infrastructures, des Travaux publics et de l’Aménagement du territoire) s’engage à mettre à la disposition du consortium l’ensemble de la documentation concernant lesdits projets y compris les données techniques, géologiques, études de faisabilité, permis, études d’impact environnemental, réglementation, contrats signés ou en discussions relatifs aux projets.

Quant au consortium, il s’engage, dans un délai de douze mois à compter de la réception de la documentation sus indiquée, et dans la mesure où il aura jugé les projets réalisables, à soumettre à l’autorité contractante une proposition de développement précisant les modalités techniques et financières de faisabilité, un calendrier du programme de mise en œuvre des projets, ou toute autre proposition dans les formes juridiques appropriées.

Antoine Relaxe