Libreville, Gabon (Gabonactu.com) – Voici le communiqué final du conseil des ministres du 17 janvier 2017

Sous la Haute Présidence de Son Excellence Ali BONGO ONDIMBA, Président de la République, Chef de l’Etat, le Conseil des Ministres s’est tenu ce jour, mardi 17 janvier 2017, à partir de 11 heures, au Palais de la Présidence de la République.

A l’entame des travaux, le Conseil des Ministres a salué la participation de Son Excellence Ali BONGO ONDIMBA, Président de la République, Chef de l’Etat, respectivement :

 le 07 janvier 2017, à Accra au Ghana, à la cérémonie solennelle d’investiture de Son Excellence Nana Addo DANKWA AKUFOADDO, Président de la République du Ghana ;

 les 13 et 14 janvier 2017, au 27ème Sommet Afrique-France de Bamako au Mali.

Au Ghana, le Président de la République, Chef de l’Etat, Son Excellence Ali BONGO

ONDIMBA a félicité le nouveau président ghanéen et a réaffirmé son amitié et celle du Peuple gabonais au Peuple frère du Ghana.

A Bamako au Mali, Son Excellence Ali BONGO ONDIMBA a pris part, aux côtés de ses pairs, à la rencontre co-présidée par Leurs Excellences Ibrahim Boubacar KEITA, Président de la République du Mali et François HOLLANDE, Président de la République Française.

Au terme de ladite rencontre, placée sous le thème du partenariat, de la paix et de l’émergence, une déclaration dite « Déclaration de Bamako » a été adoptée.

Sur un tout autre plan, le Conseil des Ministres s’est réjoui de l’ouverture de la 31ème édition de la Coupe d’Afrique des nations CAN TOTAL 2017, le samedi 14 Janvier 2017 au stade de l’Amitié, dans la commune d’Akanda, devant un public nombreux et enthousiaste.

Cérémonie d’ouverture qui a été marquée par la présence de Leurs Excellences Ali BONGO ONDIMBA, Président de la République, Chef de l’Etat et José Marion VAZ, Président de la République de Guinée-Bissau.

Aussi, le Conseil des Ministres appelle-t-il, à nouveau, les populations à exprimer leur hospitalité légendaire, leur fraternité ainsi que leur ferveur sportive en allant massivement encourager les équipes qui participent à ce grand rendez-vous du football africain.

AU TITRE DES PROJETS DE TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DE LA PROSPECTIVE ET DE LA PROGRAMMATION DU DEVELOPPEMENT DURABLE

Le Conseil des Ministres a adopté le projet d’ordonnance autorisant l’Etat gabonais à contracter un emprunt d’un montant de deux cent millions (200 000 000) d’euros, soit cent trente et un milliards cent quatre vingt onze millions quatre cent mille (131 191 400 000) francs CFA, auprès de la Banque africaine de développement (BAD).

Le produit de cet emprunt est destiné au financement du Programme d’appui aux réformes économiques et financières (PAREF) engagées par le Gouvernement de la République.

EN MATIERE DE POLITIQUE GENERALE

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, DE LA FRANCOPHONIE ET DE L’INTEGRATION REGIONALE, CHARGE DES GABONAIS DE L’ETRANGER

Le Conseil des Ministres a marqué son accord à la demande d’agrément de Son Excellence Hélder dos Santos Félix Monteiro MUTEIA, en qualité de Représentant de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) au Gabon.

MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DE L’ELEVAGE, CHARGE DE LA MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME GRAINE

Le Conseil des Ministres a approuvé l’organisation d’un symposium sur la création d’un Fonds national de développement agricole.

Ce symposium qui va rassembler tous les acteurs publics et privés du secteur agricole, ainsi que les médias, permettra d’échanger et de susciter la contribution et l’adhésion à la création d’un Fonds agricole.

Enfin, le Conseil des Ministres a entériné les mesures individuelles suivantes :

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

HAUT COMMISSARIAT COCAN

– Haut Commissaire adjoint II : M. Yvon MOMBO.

MINISTERE DES INFRASTRUCTURES, DES TRAVAUX PUBLICS ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

CABINET DU MINISTRE

– Chargé d’études : M. Thibault Herman OKOUMBA, confirmé.

MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ENERGIE

CABINET DU MINISTRE D’ETAT

– Directeur de cabinet : M. Patrick Florentin MALEKOU, confirmé.

– Chef de cabinet : M. Ambroise Raymond NGANGUI.

– Secrétaire particulière : Mme Nina Françoise ASSELE épouse RINIERI, confirmée.

– Conseiller juridique : M. Paul ENGNENG ZOLO, confirmé.

– Conseiller technique chargé des organismes sous tutelle : M. Honoré BOUSSAMBA.

– Conseiller chargé des questions techniques : Mme Lydie MAROGA MABIKA épouse M’BENGA, confirmée.

– Conseiller chargé du développement humain et de l’égalité des chances : M. Alain Gervais NDOBA, confirmé.

– Conseiller stratégique : M. Steve Dany ESSONO.

– Conseiller chargé des questions budgétaires et administratives : M. Patrick NDONG, confirmé.

– Conseiller diplomatique : M. Jean Clair NZAMBI TESSA, confirmé.

– Conseiller chargé de la communication et des relations publiques : M. Cédric MOUELE MALONGA, confirmé.

– Conseiller économique et financier : M. Alex Junior MINTO’O EBANG, confirmé.

– Conseiller chargé du suivi des projets structurants : M. Gildas Davy NKALA ETENO.

– Chargés d’études : MM.  Céverin Melvil BILIMA, confirmé ;  Libert MANGOI MBOULA, confirmé ;  Cyprien MBOULA, confirmé ;  Arsène PAMBOU, confirmé ; Mmes  Marie Augucia SANANA, confirmée ;

 Flora Nathalie DIABA MOUVIOSSI, confirmée.

MINISTERE DES RELATIONS AVEC LES INSTITUTIONS CONSTITUTIONNELLES, CHARGE DU DIALOGUE POLITIQUE

CABINET DU MINISTRE D’ETAT

– Directeur de cabinet : M. Nestor ANDOME AYI.

– Chef de cabinet : M. Victorien ABA’A.

– Conseiller chargé des relations avec le Parlement : M. Apollinaire IBAMBA.

– Conseiller chargé des ressources humaines : M. Arsène BABALA.

– Conseiller diplomatique : M. Puanne Paulin MOUSSOUNDA.

– Conseiller juridique : Mme Huguette NGNIGONE NGUEMA.

– Conseiller chargé des relations avec les Institutions constitutionnelles non parlementaire : M. BOUNDAT BOUNDAT.

– Conseiller en communication : M. Eugène ELLANG MBA.

– Conseillers chargés du dialogue politique :  Mme Colette OKWENG MENDOGO. MM.  Nestor ELLA NDONG ;  Eustache NANG ASSOUME ;  Kévin OTSAGHE ZOULA.

– Chargés d’études : MM.  Stivia Lewis NNEGHE MBA ;  Dimitri MVE NDONG ;  Gilles MBOME MBA ;  Saturnin MBA MVE ;  Dieudonné EGNOLE ELLA.

– Secrétaire particulière : Mme Judriska MBANI.

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DE LA PROSPECTIVE ET DE LA PROGRAMMATION DU DEVELOPPEMENT DURABLE

CABINET DU MINISTRE

– Directeur de cabinet : M. Emmanuel EYEGHE NZE, confirmé.

– Chef de cabinet : M. Alhadji Noé Mesmin KONDONDO, confirmé.

– Secrétaire particulière : Mme CorinneMichelle EYANG ETOUGHE, confirmée.

MINISTERE DE LA JUSTICE, GARDE DES SCEAUX, CHARGE DES DROITS HUMAINS

CABINET DU MINISTRE

– Directeur de cabinet : M. Laurent MOUITY MABIKA.

– Chef de cabinet : Mme Pascaline MBOUMBA.

– Conseillers :

:

 Christian Germain KOUIGA ;  Alain IKAPI ;  Eloge Parfait MOMBO MOUKAGA ;  René BOUSSOUGOU ;  Charles ASSEMBE OVONO ;  Joseph SAMBA ;  Joseph NDONG MBEGA ;

Mmes :  Gladys Victoire MANGA ;  Irmine Marie Emilie DOUTSONA.

– Chargés d’études :

 Mme Oxiliatrice MABIALA MOUENDOU ;

:  Hervé MOUSSAVOU-MAKANGA ;  Clotaire MOUSSOUNDA MOUFOUDOU ;  Félicien MAMBINGA MAMBINGA.

– Secrétaire particulière : Mme Perpétue NOUO OBOUMADJOGO.

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA POPULATION

CABINET DU MINISTRE

– Conseiller chargé des relations inter hospitalouniversitaires et du secteur privé : Dr Lambert AKOUO.

MINISTERE DE LA PROMOTION DES INVESTISSEMENTS PRIVES, DU COMMERCE, DU TOURISME ET DE L’INDUSTRIE

CABINET DU MINISTRE

– Directeur de cabinet : M. Cyrille ANGOUE, confirmé.

– Chef de cabinet : M. Gilles Paulin ALLELABARRIER, confirmé.

– Conseiller diplomatique : M. Jean Christian OBAME, confirmé.

– Conseiller juridique : M. Davy EMANE NDONG NZE, confirmé.

– Conseiller chargé de la promotion des investissements privés : M. Amond Romain Yves François VANGAH, confirmé.

– Conseiller économique et financier : Mme Phoebé MOULOUNGUI MBOUMBA, confirmée.

– Conseiller chargé de la communication et du développement des projets : Mme Audrey MEBALEY, confirmée.

– Conseiller chargé du tourisme et de l’hôtellerie : Mme Yémalin Victoire HOUNGBEDJI.

– Conseiller technique : Mme Létiana BONGO.

– Conseiller chargé des questions commerciales : Mme Marie Clarisse AVORE BEKALE.

– Conseiller chargé des questions d’industrie : M. Justin Valéry ADANDE.

– Chargés d’études :

Mmes :  Frédia SIMBA NANNY, confirmée ;  Nancy Aude OGOULA YAPA, confirmée ;  Marina MIKANGA NDOUHO, confirmée ;  Madeleine KOUTANA NGWENGA ;  Stélia NZOUNGA MABALA.

– Secrétaire particulière : Mme Marie-Hélène DIOUF, confirmée.

CABINET DU MINISTRE DELEGUE

– Directeur de cabinet : M. Jean François MOUWAKA NGONGA.

– Chef de cabinet : M. Alfred-Christian MASSALA.

– Chargés d’études :

Mmes :  Nina Diane BOUNGOUKOU ITELI ;  Sandra Laetitia ZENG ;  Adina Claire Marion LEWAGHA MALOU MBA ;

:  Kevin Aubert TSOCKA ;  Eloi Christel BOUSSOUGOU.

– Secrétaire particulière : Mme Thérèse BAKIMA BADIBA.

MINISTERE DE LA PROMOTION DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES CHARGE DE L’ENTREPREUNARIAT NATIONAL

CABINET DU MINISTRE

– Directeur de cabinet : M. Guy Obain BIGOUMOU MOUNDOUNGA.

– Conseiller diplomatique : Mme Yasmine MARAT ABYLA.

– Conseiller politique : Mme Sandrine NGUEMEBE.

– Conseiller en communication : Mme Sophia GONCALVES.

– Conseiller artisanat : M. Parfait Wilfried DOUKAGA KASSA.

– Chargés d’études :

:  Isidore MBANANGOYE ;  Thaddée MAGANGA-BISSAGOU ;  Elie Oscar EKIA EKIA ;  Stéphane MOUSSAVOU MALONGA ;

 Mme Sonia EYEANG ABOGHE épouse NSIE.

– Secrétaire particulière : Mme Monique JAMES.

MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE

CABINET DU MINISTRE

– Directeur de cabinet : M. Pierre Claver MFOUBA, confirmé.

– Chef de cabinet : M. Serge Constant COLIN BOREIL, confirmé.

– Conseiller chargé des partenariats : M. Georges NZOGHE BEKALE, confirmé

– Conseiller chargé de la modernisation de l’Etat : Dr Andy MAKINDEY NZENGUEMA, confirmé.

– Conseiller chargé des questions de rémunérations : M. Jean-Jacques BOUKABOUKA, confirmé.

– Conseiller administratif : Mme Germaine Popcyne MBOUMBA épouse BIGOUNDOU, confirmée.

– Conseiller chargé de la communication : M. Christian NDOUNOU DELWAMI, confirmé.

– Conseiller technique : M. Mesmin OYONE AFANE, confirmé.

– Conseiller juridique : Mme Roseline MENGUE MEGNE épouse TALANTSI, confirmée.

– Conseiller diplomatique : M. Paul KOPEDINA ITANGUINO, confirmée.

– Conseiller politique : M. Séraphin COLLINS MEDICO, confirmé.

– Conseiller chargé des nouvelles technologies : M. Christian-Auguste AUBIANNGUEMAH, confirmé.

– Chargés d’études :

Mmes :  Christiane MOUDANGA, confirmée ;  Anny Carole LEMBEME DICKA, confirmée ;

:

 Charles MAGANGA, confirmé ;  Jean Wilfried ONDO, confirmé.

– Secrétaire particulière : Mme Lyvie Viviane ANDY PADOU.

