Un pilier de l’écurie de l’humoriste gabonais Manitou est mort à 32 ans

Libreville, Gabon (Gabonactu.com) – Serge Olivier Moussaouamy, membre de l’écurie du célèbre humoriste gabonais Manitou, est mort lundi matin au Centre hospitalier et universitaire de Libreville (CHUL) à 32 ans, a appris Gabonactu.com auprès des membres de son groupe.

L’artiste a passé quelques jours à l’hôpital et n’a pas pu être sauvé malgré le dévouement de ses médecins et des membres de son groupe « Manitou et sa famille ». Il devait fêter son 32ème anniversaire en novembre prochain. Il est né le 22 novembre 1985 à Libreville.

Serge Olivier Moussaouamy a fait ses preuves de comédie auprès de Manitou dans le groupe « Serrez les dents » depuis 2006 et bien d’autres groupes dont il a excellé par ses nombreuses compétences en matière humoristique.

Sa marque de fabrique sur scène est l’imitation de la voix des enfants. S’identifiait toujours aux enfants des milieux défavorisés qui luttent pour la survie.

