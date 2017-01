Canal + sort les armes lourdes pour pulvériser la CAN 2017

de gauche à droite Aboubakry Ba, Patrick Mboma, Philippe Doucet et Robert Brazza @ Gabonactu.com

Libreville, Gabon (Gabonactu.com) – Canal +, le plus célèbre diffuseur et distributeur des chaînes de télévision câblés en Afrique francophone a déployé au Gabon un dispositif d’attaque infernal pour offrir aux férus du ballon rond la plus large et agréable couverture de la 31ème édition de la Coupe d’Afrique des nations (CAN Total, Gabon) qui se déroule sur le sol gabonais du 14 janvier au 5 février prochain.

Canal + a déployé une équipe de journalistes et de consultants de renom pour faire vibrer ses milliers d’abonnés africains au rythme de cette prestigieuse compétition africaine. L’opérateur annonce qu’il diffusera en direct et en exclusivité les 32 matchs du coup d’envoi à la finale.

Lors d’une conviviale et sympathique cérémonie vendredi au Beach club (cercle récréatif de la capitale gabonaise), la direction de Canal + a présenté Robert Brazza, Aboubacry Ba, Philippe Doucet et Patrick Mboma comme pièces maîtresses de son dispositif de couverture. Il y a aussi Habib Beye, Kaba Diawara, Jose-Pierre Fanfan, Diomansy Kamara, Vincent Radureau et Romain Grimaud.

Ce petit beau monde a mission de décrypter les enjeux, la composition des équipes et les acteurs clefs à l’occasion de chaque rencontre question de poursuivre la prolongation après le coup de sifflet final de l’arbitre.

Vivi Mapassa