CAN 2017 : le Mali et l’Ouganda éliminés, ca passe pour l’Egypte et le Ghana

Direction Bamako pour Alain Giresse le coach du Mali et ses joueurs @ DR

Libreville, Gabon (Gabonactu.com) – Le Mali et l’Ouganda (groupe D) sont éliminés dès le premier tour au profit de l’Egypte et du Ghana admis à poursuivre la compétition en quarts des finales de la CAN Total, Gabon 2017.

L’Egypte a battu le Ghana (1-0) à Oyem au nord du Gabon et termine première du groupe avec 7 points contre 6 points pour le Ghana. Le Mali et l’Ouganda se sont neutralisés à Port-Gentil (1-1). Les deux équipes sont éliminées.

En quart des finales la RD Congo affrontera le Ghana. L’Egypte défiera le Maroc.

Vivi Mapassa