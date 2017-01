CAN 2017 : l’UNOCA et la CAF engagés dans la même équipe pour défendre la paix…

Le sélectionneur de la Guinée Bissau Baciro Conde a pleinement adhéré à la philosophie de l’UNOCA @ UNOCA

Libreville, Gabon (Gabonactu.com) – L’ensemble du Système des Nations Unies au Gabon, la Confédération africaine de football (CAF) et le Bureau régional des Nations Unies pour l’Afrique centrale (UNOCA) ont produit des supports mettant en relief des valeurs de paix à l’occasion de la 31e édition de la Coupe d’Afrique des nations (CAN 2017) qui se joue au Gabon.

Sur des kakemos déployés dans des coins stratégiques du stade et dans les hôtels où sont logées les différentes délégations, on peut lire :

■ « L’UNOCA et la CAF engagés dans la même équipe pour défendre la paix, la sécurité et la stabilité en Afrique centrale »

■ « UNOCA – CAF : un partenariat gagnant pour promouvoir le fair-play sur tous les terrains… »

Les affichettes contenant les mêmes messages sont également disponibles.

La CAF se joint aussi à l’ONU pour promouvoir les Objectifs de développement durable (ODD) visant à éradiquer la pauvreté, protéger la planète et garantir la prospérité pour tous à l’horizon 2030. Des kakemos y relatifs ont également été positionnés dans des espaces « homologués » par la CAF. Les équipes de l’instance faîtière du football continental ont par ailleurs distribué des dépliants ODD et des fanions UNOCA lors de la cérémonie d’ouverture le 14 janvier. Cette sensibilisation va se poursuivre jusqu’à la fin du tournoi.

Sport le plus populaire du monde, le football offre un formidable espace de communication et de sensibilisation dont la CAF et l’UNOCA se servent pour faire passer des messages communs sur l’importance de la paix pour le développement durable et l’intégration régionale.

Le public ainsi que des équipes, joueurs et personnalités du monde sportif adhèrent à cette campagne citoyenne.

Gaston Ella