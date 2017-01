CAN 2017 : Hervé Renard et le Maroc éliminés par l’Egypte

Hervé Renard coiffé au poteau par l’Egypte et ses Pharaons @ DR

Libreville, Gabon (Gabonactu.com) – L’Egypte a brisé dimanche à Port-Gentil le rêve de l’entraineur français du Maroc, Hervé Renard, de soulever un troisième trophée de la CAN avec une 3ème nation africaine.

L’Egypte a en effet éliminé le Maroc (1-0) au terme d’un match âprement disputé. L’unique but de la partie a été marqué à la 87ème minute par Mahmoud Kahraba.

Hervé Renard avait gagné sa première CAN en 2012 au Gabon avec la Zambie. Il est revenu en Afrique centrale précisément en Guinée Equatoriale où il a remporté la CAN 2015 avec la Côte d’Ivoire. Sa popularité en Afrique est assez forte alors ses passages en France à la tête des équipes de ligue 1 (Sochaux et Lille) ont été médiocres.

Son parcours s’est arrêté en quarts des finales. L’Egypte croisera en demies finales le Burkina Faso. L’autre demie finale opposera le Cameroun au Ghana.

Martin Safou