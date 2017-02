CAN 2017 : le Cameroun si proche du trophée final (analyse)

Le gardien ghanéen ne réalise pas le défaite face aux lions indomptables @ capture écran Gabonactu.com

Libreville, Gabon (Gabonactu.com) – Le Cameroun qui était dans le groupe A avec le Gabon à l’ouverture de la Coupe d’Afrique des nations (CAN Total, Gabon 2017) est parvenu en finale après une montée progressive en puissance et se retrouve si proche d’accrocher une 5ème étoile sur son maillot synonyme d’un 5ème trophée de la CAN.

Les Lions Indomptables ont terrassé jeudi à Franceville au sud est du Gabon le grand Ghana des frères Ayew et A. Gyan, les vétérans du mondial 2010 en Afrique du sud où ils s’étaient révélés à la planète football en se hissant en demie finale.

Comme une blague, le Cameroun, boudé par 7 de ses cadres convoqués par le coach, Hector Cooper, a eu raison sur ses adversaires.

En phase de poule, le Cameroun a chicoté la Guinée Bissau (1-0) après des matchs nuls (1-1) contre le Burkina Faso et le Gabon de Pierre Emerick Aubameyang rentré précipitamment en Allemagne après l’élimination précoce et sans gloire de sa sélection nationale.

Les Lions en quarts des finales ont expulsé les Lions de la Terranga (Sénégal) de Seydou Mane après la fatidique épreuve des tirs aux buts (4-3).

Très peu de chroniqueurs vendaient chère la peau des Lions indomptables ce jeudi face au Ghana. Finalement, les camerounais ont démontré que ce sont des grands compétiteurs. « Impossible n’est pas camerounais », dit l’adage national du pays de Paul Biya.

En finale, les Lions indomptables croiseront les Pharaons d’Egypte venus au Gabon pour réaffirmer leur suprématie perdues lors des 3 dernières éditions de la CAN à cause de la grave crise politico-miliataire dans leur pays.

La vérité sera connue dimanche au terme du match de clôture au stade de l’amitié sino-gabonaise de Libreville. La CAN 2019 aura lieu au Cameroun. Une belle suite sinon une belle histoire de l’aventure africaine des Lions indomptables.

Yves Laurent GOMA