CAN 2017 : Bruno Ben Moubamba appelle à une union sacrée autour des Panthères

Libreville, Gabon (Gabonactu.com) – Le vice-premier ministre en charge du logement, Bruno Ben Moubamba, par ailleurs président de l’alliance pour le changement et le renouveau (ACR, opposition), a invité tous les gabonais (opposition et majorité) à se mobiliser durant la CAN Total Gabon 2017 autour des panthères, l’équipe nationale de football qui doit croiser mercredi les étalons de Burkina Faso.

« Les panthères du Gabon ont besoin de nous, actuellement, tous les gabonais doivent oublier leurs querelles pour se tourner vers l’un des symboles de la nation qui est notre équipe nationale de football », a déclaré M. Moubamba, indiquant par la suite que quel que soit le résultat des matchs, l’esprit patriotique doit prévaloir.

En match d’ouverture de la 31ème édition de la Coupe d’Afrique des nations de football qui s’est joué au stade de l’amitié de Libreville le 14 janvier dernier la sélection gabonaise a réalisé un score nul (1-1) contre la Guinée Bissau. Un résultat non satisfaisant qui amène certains gabonais à présager la défaite et l’élimination du pays organisateur dès le premier tour.

« Nous ne devons pas croire en la fable du mauvais cœur du gabonais ; trahir les panthères c’est trahir la patrie et la trahison est un crime contre la nation… il y a un temps pour tout, un temps pour la discorde et un temps pour l’entente nationale autour de notre mère Patrie », a-t-il exhorté.

L’ancien candidat à l’élection présidentielle du 27 août dernier devenu membre du gouvernement soutient que les panthères n’appartiennent à personne. « Il est donc insoutenable d’entretenir la moindre attitude qui pourrait compromettre le moral de ces vaillants joueurs », a-t-il insisté.

« Certaines personnes mal inspirées pensent que c’est en gaspillant l’image de la Can, des panthères et donc de la nation qu’ils réussiront ; Et bien, ils ne réussiront qu’à tenir davantage leur propre âme ! », a martelé Bruno ben Moubamba.

Camille Boussoughou