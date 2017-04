Bruno Ben Moubamba lance les travaux de construction de 20 000 logements sociaux à Bikelé.

Bruno Ben Moubamba saluant les ouvriers de Palace Group sur le site de Bikélé @ A. M

Libreville, Gabon (Gabonactu.com). Le vice-premier ministre en charge de l’Urbanisme, de l’Habitat social et du Logement, Bruno Ben Moubamba a procédé le 12 avril courant au lancement des travaux de construction de 20 000 logements sociaux à Bikélé au sud de Libreville.

Les travaux incluent également l’achèvement des logements inachevés sur ce site. Les travaux seront exécutés par Housing Africa Management, une filiale de la multinationale sud-africaine, Palace Group. La même société est adjudicataire aux travaux de 7000 logements lancement récemment à Angondjé, au nord de Libreville. Comme les précédents, la construction de 20 000 logements (sociaux, moyens et grands standings) durera 36 mois.

« L’œuvre qui verra le jour sera construite avec des briques en terre cuite coloriée différemment avec des toitures en tuiles fabriqués avec nos produits locaux », a indiqué lors de la cérémonie de lancement des travaux Mbuso Dlamini, président directeur de Palace Group. L’exécution de ces travaux d’envergure, permettra aux employés, pour la plus part gabonais, d’acquérir progressivement des compétences, précise-t-on.

Dans ce site, situé dans le troisième arrondissement de la commune de Ntoum, le vice premier ministre qu’accompagnait son collègue membre du gouvernement en chargé de l’eau et de l’électricité, Guy Bertrand Mapangou, a également donné le coup d’envoi des travaux d’achèvement des voiries et réseaux divers (VRD) et la réhabilitation des logements inachevés.

Très satisfait du lancement des travaux, Bruno Ben Moubamba a souligné que « Le site de Bikelé deviendra dans les années à venir l’une des belles cités du Gabon ».

La réalisation de ce projet gravite autour d’un partenariat public-privé et n’engage pas l’endettement de l’Etat, signale-t-on. C’est Palace Group qui finance le projet et l’Etat ne lui donne que le titre foncier. Des logements qui sortiront de terre auront pour propriétaires des compatriotes qui respecteront des clauses de location-vente à court, moyen ou long terme.