Ali Bongo Ondimba à Bamako avant de revenir donner le coup d’envoi de la CAN samedi à Libreville

Ali Bongo ONdimba et Ibrahim Boubacar Keita à l’aéroport Senou de Bamakou @ Facebook Ali Bongo

Libreville, Gabon (Gabonactu.com) – Le président gabonais, Ali Bongo Ondimba s’est rendu vendredi à Bamako au Mali pour participer au sommet Afrique – France samedi et reviendra urgemment le même jour pour présider à Libreville le coup d’envoi de la 31ème édition de la Coupe d’Afrique des nations (CAN Total, Gabon 2017) que le pays organise du 14 janvier au 5 février prochain.

Avant de s’envoler pour la capitale malienne, Ali Bongo a effectué une dernière visite au stade de l’amitié à Angondjè (nord de Libreville) où il s’est assuré du niveau de préparatifs de la cérémonie d’ouvert de la CAN Total, Gabon 2017.

Ali Bongo était accompagné au stade des stars africaines de la musique invités pour la circonstance.

On pourra compter la présence du camerounais Franko, l’auteur du tube ‘’coller la petite’’ aux côtés, du chanteur Congolais Mohombi, du Tanzanien Diamond Platnumz et Lumino. La Mama africa, Patience Dabany aussi qui a associé sa voix avec Magasco du cameroun, Ng Bling et Shan’l du Gabon, l’ivoirien Serge Beynaud, le nigérian J.Martins, pour interpréter la chanson intitulée « l’Afrique au Gabon », hymne de la CAN Gabon 2017.

« Je tiens à remercier mon ami et frère le Président (du Mali, ndlr) Ibrahim Boubacar Keïta pour son accueil », a posté le président gabonais sur sa page Facebook.

La rencontre de Bamako qui s’ouvre ce samedi a pour thème « Sommet de Bamako pour le partenariat, la paix et l’émergence ». Il sera consacré à la sécurité en Afrique un continent qui fait face à des multiples menaces terroristes.

Le Sommet de Bamako fait suite au sommet de l’Elysée pour la paix et la sécurité en Afrique organisé les 6 et 7 décembre 2013 à l’initiative du Président de la République François Hollande.

Le sommet mettra l’accent sur la formation des jeunes, le développement de l’agriculture, l’investissement économique privé et public, l’accès à l’énergie, à l’eau, la réalisation d’infrastructures et le développement du nord du pays.

C’est le dernier sommet du genre pour l’actuel chef de l’Etat français, François Hollande qui ne brigue pas un second mandat.

Antoine Relaxe