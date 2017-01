Ali Bongo était à l’investiture du nouveau président du Ghana Nana Addo Dankwa Akufo-Addo

Ali Bongo Ondimba félicitant le nouveau président ghanéen Nana Addo Dankwa Akufo-Addo @ DCP



Libreville, Gabon (Gabonactu.com) – Le chef de l’Etat gabonais, Ali Bongo Ondimba, a pris part ce samedi à Accra au Ghana, à la cérémonie d’investiture du nouveau président ghanéen, Nana Addo Dankwa Akufo-Addo.

C’est en compagnie de ses pairs d’Afrique que le chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba a suivi la traditionnelle prononciation de serment du nouveau président ghanéen. Une bible dans la main et

Vêtu d’un traditionnel tissu kanté, Nana Addo Dankwa Akufo-Addo a pris, en présence des 16 chefs d’Etat africains présents, l’engagement solennel de servir sa nation le Ghana. Cette manifestation qui s’est déroulée sur la Place de l’Indépendance de la capitale ghanéenne, a rassemblé des milliers de personnes. Membres du Nouveau parti patriotique, vêtus de rouge, de blanc et de bleu, couleurs du parti ou simple citoyens, ils ont tous tenus à venir témoigner leur soutien au président nouvellement élu.

A l’issue de cette cérémonie, le président Ali Bongo Ondimba est allé féliciter celui qui devra pour les quatre prochaines années, diriger la nation ghanéenne tout en lui réaffirmant son amitié ainsi que celle de tous les gabonais au peuple ghanéen.

Le Gabon et le Ghana entretiennent des relations politiques et diplomatiques matérialisées par l’ouverture par le Ghana, d’un Consulat honoraire à Libreville. Parallèlement, le Gabon a ouvert une ambassade au Togo qui a juridiction sur le Ghana. Une relation bilatérale qui a permis de constater depuis lors la présence d’étudiants et de stagiaires gabonais dans les universités et grandes écoles ghanéennes et réciproquement.

Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, avocat de formation, est marié et père de quatre enfants. Agé de 72 ans, il devient le cinquième président de la 4ème République de l’ancienne Gold Coast. Chef de file de l’opposition ghanéenne et membre du Nouveau parti patriotique, il se présentait pour la troisième fois à l’élection présidentielle ghanéenne, après 2008 et 2012.

Nana Addo Dankwa Akufo-Addo a été déclaré vainqueur du scrutin du 7 décembre 2016 avec 53,3% des voix contre 44,4% pour son adversaire, le président sortant John Dramani Mahama.

Source : DCP