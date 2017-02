Airtel Care, une nouvelle application pour faciliter l’accès aux services d’Airtel

Le directeur marketing d’Airtel Gabon donnant les avantages de la nouvelle application @ Gabonactu.com

Libreville, Gabon (Gabonactu.com) – Le directeur marketing d’Airtel Gabon, Cyril Ondzigui a procédé vendredi dans une conférence de presse au lancement d’Airtel Care, une nouvelle application pour accéder facilement aux services et offres de l’entreprise de la téléphonie mobile.

Airtel care est fonctionnelle sur les Smartphones et autres téléphones androïdes. Une fois téléchargée, elle offre la possibilité à 1, 200 millions d’abonnés « prépayés » de l’operateur d’acheter en un simple clic les forfaits (appels, SMS et internet) et d’effectuer les transactions Airtel Money.

« Le but est de simplifier la vie de nos clients », a déclaré M. Ondzigui présentant l’application care. Pour lui, l’objectif est de promouvoir des offres et services sans pourtant que le client ne se déplace.

L’application care est valable dans tous les 17 pays africains où Airtel est présent. Elle permet également d’accéder directement aux sites Facebook et Twitter de la marque.

Airtel care est né d’un constat portant sur la difficulté des clients d’accéder aux services. Il fallait plusieurs codes par exemple pour acheter les forfaits. « Nous avions énormément d’appels sur le service client qui nous demandaient comment faire pour acheter telle ou telle offre, aujourd’hui c’est fini, tout est maintenant facile », a indiqué le marqueteur d’airtel Gabon.

Le Notable