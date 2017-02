Addax recrute malgré la crise dans le secteur pétrolier

Barge d’une société pétrolière exerçant au Gabon @ DR

Libreville, Gabon (Gabonactu.com) – La compagnie pétrolière Addax Petroleum a annoncé dans un communiqué qu’elle recrute un responsable des services généraux bilingue (anglais et français) qui cumule 7 ans d’expérience dans un tel service.

Les prétendants doivent avoir des reins solides. Bac plus 5 dans une filière technique ou commerciale et avoir travaillé durant 7 ans dans le contrôle des coûts et la gestion des équipes.

Les annonces de ce genre sont devenues très rares dans le secteur pétrolier durement frappé par la lourde chute des cours du baril de pétrole.

Au Gabon, Addax Petroleum, société à capitaux chinois, est l’un des opérateurs qui portent encore l’espoir de l’aventure pétrolière du pays où aucune découverte majeure n’a été réalisée depuis plusieurs années.

Addax et le français Perenco se sont spécialisés dans l’extraction de l’or noir dans les champs matures abandonnés par les majors comme Total et Shell. Shell a d’ailleurs décidé de vendre tous ses actifs dans les champs en cours de production. La compagnie conserve cependant ses permis en haute mer, un secteur considéré comme le futur eldorado pour le Gabon.

Note aux postulants à l’appel d’offre d’Addax : adresser la candidature à partir du site internet de la compagnie.

Vivi Mapassa