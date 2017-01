A Mouila, Olam érige sa plus grande usine d’huile de palme

Mouila, Gabon (Gabonactu.com) – Le groupe agro-industriel singapourien Olam a récemment lancé la phase expérimentale de production d’huile de palme rouge à partir de son usine de Mouila, sa plus grande jamais construite par le groupe en Afrique.

L’usine trône au cœur de la palmeraie de Mboukou, à 19 km de la ville de Mouila. Elle est donc encerclée par la matière première nécessaire à son bon fonctionnement. A plein régime, l’usine aura une capacité de 90 tonnes d’huile de palme rouge par heure. L’entreprise qui rêve de faire du Gabon le plus grand exportateur d’huile de palme en Afrique investie énormément pour atteindre cet objectif.

Dans la région de Mouila, Olam dispose d’une concession de 100 000 ha répartie en trois lots. 38 300 hectares (ha) sont déjà plantés. 5000 le seront dans les semaines qui suivent. 5 365 ouvriers agricoles gabonais dont 1 672 femmes y travaillent. Ils bénéficient de l’expertise technique des asiatiques, grands spécialistes du palmier à huile.

A terme, ces experts asiatiques cèderont leurs postes à des nationaux, soutient l’entreprise devenue l’un des principaux employeurs de la province après l’Etat.

« Le personnel étranger est composé d’agents hautement qualifiés qui sont là pour la transmission des connaissances et le transfert des compétences afin d’aboutir à une véritable nationalisation des postes. C’est notre objectif », a affirmé, lors d’une visite guidée, Juldas Boukinda, responsable des ressources humaines d’Olam Palm Mouila.

Lancée en 2012, la palmeraie de Mouila a démarré sa phase de récolte il y a plus de six mois. Quelques 7 100 tonnes des noix de palme ont déjà été récoltées et transformées en huile rouge, un produit très recherché dans le monde pour la fabrication des produits dérivés de l’industrie alimentaire et cosmétique.

Sur le plan social, Olam Palm Mouila qui a décidé de s’implanter durablement dans la province table sur la construction de 2 400 logements d’astreintes pour ses agents de maitrise et ses cadres. 15% de logements sont déjà sortis de terre. En outre, chacun des trois sites est doté d’un dispensaire et d’une école pour la prise en charge des agents et leurs enfants. A tout ce petit beau monde, Olam promet un univers de travail et un cadre de vie digne.

Le Notable, envoyé spécial