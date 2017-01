Les 4 jeunes militants de l’opposition interpellés le 18 janvier seront au tribunal ce mercredi

Illustration @ Facebook Jean Gaspard Ayi

Libreville, Gabon (Gabonactu.com) – Les 4 jeunes militants de l’opposition, proche du Mouvement Héritage et modernité (H&M), interpellés le 18 janvier dernier à Nkembo (2ème arrondissement de Libreville) où ils avaient brièvement manifesté leur hostilité contre la CAN 2017 que le Gabon organise seront jugés ce mercredi au tribunal de Libreville, selon des sources concordantes.

Marceau Malekou, Melvin Gondjout , Alex Haore et Barry Ndimal avaient brièvement déployé une banderole hostile à la CAN 2017 au rond-point de Nkembo avant de se disperser sans attirer un grand monde.

Leurs proches affirment qu’ils avaient été rattrapés par des policiers qui les filaient au moment où ils rentraient chez eux à pied. Tous sont actuellement privés de liberté.

Plusieurs activistes ont appelé au boycott de la CAN 2017. Ils soutiennent que le pays sortie d’une crise postélectorale et empêtré dans une grave crise économique ne mérite pas d’organiser un tel évènement festif. L’argent dépensé pour organiser la plus prestigieuse compétition sportive du continent pour servir, selon eux à équiper les hôpitaux et les établissements scolaires encore très insuffisant dans le pays.

Le gouvernement avait prévenu que tout acte hostile sera sévèrement puni.

Antoine Relaxe