Les cartes bancaires prépayées de BGFIBank victimes d’une attaque des pirates

Libreville, Gabon (Gabonactu.com) – Le groupe bancaire BGFIbank dirigé par le tout puissant Henri Claude Oyima a annoncé lundi dans un communiqué de presse que ses cartes bancaires prépayées ont été victimes d’une vaste attaque des pirates qui ont avalé environ 13 milliards de FCFA, rapportent mardi plusieurs médias gabonais.

L’alerte a été donnée à temps, ce qui a permis de stopper rapidement les intentions des hakers, souligne la banque.

« Une enquête est ouverte au Gabon et à l’international pour déterminer l’origine et l’ampleur de la fraude. À cet effet, toutes les cartes Visa prépayées ont été immédiatement bloquées dans l’intérêt de nos clients. Nous demandons à nos clients détenteurs de ce produit d’être vigilants dans leurs transactions et de ne pas hésiter à transmettre à notre Service Clientèle toutes informations pertinentes en cas de doute. Nous travaillons pour rétablir ce produit au plus vite », indique la Banque.

Selon des sources concordantes, plusieurs cadres de la Banque ont été interpellés et auditionnés à la Police judiciaire et à la Direction générale des Recherches (DGR), depuis le vendredi 10 février.

Les sommes détournées avoisineraient les 13 milliards de francs.

Les cartes Visa prépayées sont des cartes de paiement qui ne sont pas reliées à un compte client. Elles sont librement rechargées pour un montant au choix de son porteur.

Lors de son lancement, elles ont connu un succès phénoménal avant que plusieurs clients ne se plaignent de ne pouvoir effectuer des achats en ligne, dans les magasins ou simplement des retraits au guichet.

Premier groupe bancaire d’Afrique centrale, BGFIBank opère dans 11 pays africains ainsi qu’enEurope via BGFIBank Europe installée à Paris (France).

Gaston Ella & Direct infos.com