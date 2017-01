Airtel prévoyance, une assurance à 500 FCFA par mois

Le staff d’Airtel et de Sunu @ Gabonactu.com

Libreville, Gabon (Gabonactu.com) – L’opérateur de téléphonie mobile, Airtel Gabon et la société d’assurance, Sunu assurances vie Gabon, ont lancé jeudi dernier à Libreville une nouvelle assurance destinée aux clients d’Airtel Gabon dénommée « Airtel prévoyance ».

Airtel prévoyance est une assurance simple et facile. Il suffit d’être un client Airtel et de disposer d’un compte Airtel money ouvert gratuitement dans toutes les agences ce de l’opérateur.

L’abonné Airtel souhaitant souscrire l’assurance « Airtel prévoyance » doit être âgé de 18 ans au moins et de 65 ans ou plus. Son compte Airtel Money lui permet de régler sa cotisation mensuelle de 500 FCFA.

Le client pourra se rendre dans une agence ou autre point de vente Airtel pour remplir son bulletin individuel d’adhésion. Le Directeur Général d’Airtel Gabon, Alain Kahasha a rassuré le public que dès la souscription, chaque assuré d’Airtel Prévoyance bénéficiera d’une couverture décès, invalidité totale et frais des médicaux suite à un accident.

Le montant de cette couverture sera calculé sur la base de la cotisation mensuelle de 500 FCFA.

“Pour une prime mensuelle de 500F par mois, bénéficiez de frais médicaux jusqu’ à 100.000 FCFA et jusqu’à 1000.000 FCFA de Capital décès ou invalidité”, indique la compagnie.

Les plus gros consommateurs pourrons bénéficier de remboursements de frais médicaux suite à un accident atteignant 100.000 FCFA, et jusqu’à 1.000.000 FCFA de capital en cas de décès ou d’invalidité.

En cas de sinistre, le client devra dans un premier temps informer le service client. Ensuite, il lui suffira de présenter à l’opérateur les documents justificatifs pour se faire rembourser, dans un délai de 48 heures. En cas de décès de l’assuré, les bénéficiaires désignés percevront le capital garanti.

« Cette offre vient réactiver la chaine de solidarité humaine propre aux africains que nous sommes. Et soutenir ainsi les efforts du gouvernement en matière de protection sociale », a souligné le DG d’Airtel Gabon.

Pour Airtel Gabon et SUNU Assurance, Airtel Prévoyance est un produit innovant qui facilite l’accès à l’assurance vie au Gabon par son caractère simple et facile d’utilisation.

Il est à noter qu’Airtel Money aujourd’hui c’est plus de 755.000 clients enregistrés dont 360.000 clients actifs, et près de 8.000 partenaires et commerçants. Les plus emblématiques sont Géant CKDO, Géant Casino, Prix Import, PMUG, BGFIBank, SEEG, CANALSAT, IPI 9 pour ne citer que ceux-là.

Patrick Ango